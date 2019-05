Accoltella un egiziano:«Molestava mia figlia»

Una vendetta famigliare, in piena regola verso due stranieri sul litorale romano. I continui apprezzamenti alla figlia quindicenne, diventati poi molestie fastidiose hanno fatto imbestialire il padre che ha voluto dargli una lezione. È finita in tragedia, con tre feriti di cui uno ricoverato in fin di vita all'ospedale grassi di Ostia, la vendetta di un genitore stufo degli atteggiamenti molestatori di due egiziani di ventuno e diciannove anni. Ieri sera il tragico epilogo, vicino alla stazione Lido Centro, con scene simili a quelle della Cavalleria Rusticana. Il genitore dell'adolescente, un pregiudicato per spaccio e rapina residente a piazza Gasparri dopo ennesimo racconto della figlia infastidita continuamente dai due commercianti egiziani, che con avances e proposte oscene provavano ad abbordarla, ha deciso di dargli una lezione. Erano diversi mesi infatti, che i due egiziani molestavano la ragazzina quando questa passava davanti al loro negozio. Con un conoscente ed il fidanzatino ecuadoregno della ragazzina li hanno affrontati. Dalle parole la lite diventa prima una zuffa tra i cinque. Nel parapiglia generale, davanti a diversi testimoni è spuntato un coltello che il padre ha estratto dalla cintola. Accecato dall'ira e dalla furia, ne colpisce prima una alla spalla e poi l'altro, quello più giovane all'ddome. Le condizioni secondo i medici del Grassi sono disperate, rischia di morire. Durante il trasporto al pronto soccorso il suo cuore aveva cessato di battere per un arresto cardiaco causato dalla forte emorragia, ma è stato rianimato. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. I testimoni hanno fornito particolari importanti per stabilire le responsabilità di tutti quelli che erano presenti sulla scena del crimine.

In manette sono finiti Andrea Petruccioli, Alessio Pacchera, Alessandro Monterisi, Sebastian Micu, Gentian Perndoj, Simone Romito, Raffaele Di Tullio e Florian Brebi.(E. Orl.)

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

