Accertata dalla Guardia di finanza una frode fiscale per oltre 320 milioni di euro e arrestato un avvocato civilista romano. I militari del Comando Provinciale della Gdf, coordinati dalla locale, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e una serie di perquisizioni nelle province di Roma, Milano e Cosenza nei confronti di un sodalizio criminale dedito alla commissione di frodi fiscali e autoriciclaggio. Sequestrati preventivamente beni per oltre 2 milioni di euro, tra cui un'imbarcazione di circa 26 metri. Dagli accertamenti svolti, infatti, è emerso come gli indagati - sotto un'unica cabina di regia pilotata dall'avvocato romano 55enne, individuato quale ideatore e dominus di tutta l'organizzazione - fossero soliti costituire ad hoc società cartiere intestate a prestanome e aventi quale finalità quella di emettere fatture per operazioni inesistenti per consentire la generazione di crediti IVA fittizi. Duecentocinquanta sono complessivamente le società fantasma individuate

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

