Accerchiato da un gruppo di sei ragazzi e pestato a sangue, apparentemente senza motivo. Una brutta disavventura per un cameriere romano di 27 anni che sabato sera è stato aggredito fuori da un ristorante nel centro di Frascati.Il giovane, dopo l'aggressione, ha passato tutta la notte tra sabato e domenica al pronto soccorso dell'ospedale San Sebastiano, poi la mattina seguente si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia e raccontare la disavventura vissuta. Il 27enne si trovava fuori da un ristorante di via Giuseppe Lunati, a due passi dalla Cattedrale di San Pietro, quando è stato raggiunto con una scusa dal branco: uno di loro lo ha colpito, a tradimento, con una testata in pieno volto, poi gli altri hanno iniziato a sferrargli diversi calci e pugni, lasciandolo a terra in una pozza di sangue. A nulla è servito l'intervento di un amico e collega del giovane, anche lui aggredito dal branco di sei ragazzi, tutti visibilmente ubriachi.I medici dell'ospedale hanno riscontrato al giovane un trauma cranico e fratture multiple allo zigomo e alle orbite: la prognosi è di trenta giorni. I carabinieri, ora, sono sulle tracce del branco. Intanto, a Frascati è allarme per la presenza di baby-gang, con le aggressioni che si fanno sempre più frequenti nei fine settimana. Solo pochi mesi fa era stata sgominata una baby-gang, capeggiata da un 16enne, che spacciava e seminava il panico tra i coetanei in giro per la città del Tuscolo. (E. Chi.)