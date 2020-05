Accelera la corsa al vaccino accelera. Sono arrivati i primi risultati positivi dalla società statunitense di biotecnologia Moderna che lavora con l'Istituto nazionale delle allergie delle malattie infettive guidato dal virologo Anthony Fauci. La fase 1 dei test clinici avrebbe mostrato che le persone sottoposte alla sperimentazione avrebbero sviluppato anticorpi in modo del tutto simile ai pazienti di Covid-19 che sono guariti e la quantità sarebbe addirittura uguale o superiore. Inoltre il potenziale vaccino avrebbe finora dimostrato di essere «sicuro e ben tollerato», non presentando gravi effetti collaterali. Ora si avvierà la fase 2 della sperimentazione con la speranza di partire con la fase 3 nel mese di luglio. Buone notizie anche dall'Università di Oxford dove sta collaborando l'azienda italiana Irbm di Pomezia. «Lo sviluppo del prodotto ad oggi è molto positivo», ha spiegato l'ad e presidente di Irbm Piero Di Lorenzo che ha parlato anche di tempistiche «che hanno preso un'accelerazione incredibile e ci sono buone possibilità, se il candidato vaccino diventerà un vaccino e lo sapremo a fine settembre, di essere già pronti per quella data con un numero consistente di dosi».(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 05:01

