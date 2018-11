Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Accasciato sul divano, con almeno quattro colpi di pistola alla testa e altre ferite e lesioni sulle gambe. Sono stati gli amici a trovare, senza vita, Giuseppe Marchesano, 27 anni, operaio meccanico, nato a San Miniato (Pisa) ma residente a Montopoli (Pisa) nel suo appartamento nella frazione di Castel Del Bosco. La scena del crimine che si è presentata agli investigatori, poco dopo, intervenuti ieri sera su richiesta del 118, sembra quella di una vera e propria esecuzione. Al momento non si esclude nessuna pista sul movente dell'omicidio. Su Marchesano, per ora, non sarebbero emersi né sospetti né ombre: è conosciuto come un serio lavoratore, dipendente di una ditta pisana di riparazione e manutenzione muletti e carrelli elevatori. Dall'abitazione di Marchesano, che viveva solo, non sarebbe sparito nulla. Non ci sarebbero segni di effrazione sulla porta. I carabinieri hanno trovato il suo portafogli, con i soldi, e anche il telefono cellulare. E proprio dal telefonino gli investigatori contano di poter ricavare informazioni utili per rispondere alle molte domande di questo omicidio, avvolto nel giallo.