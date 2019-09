Accademia, anche i piccoli vogliono il loro palcoscenico

Due appuntamenti all'insegna della musica e dello spettacolo, protagonisti dei quali sono giovanissimi artisti tra gli 8 e i 16 anni. Stasera e domani, gli allievi dell'Accademia il Sistina saliranno sul palcoscenico dello storico teatro romano per regalare al pubblico due straordinari spettacoli dal vivo.

Stasera gli allievi del primo anno saranno protagonisti di brani tratti da Billy Elliot, Tutti Insieme Appassionatamente, Matilda, School of Rock e Cats. Domani sera, gli studenti del secondo anno interpreteranno nel primo atto una versione ridotta di Grease e nel secondo un originale medley ideato per loro dal titolo MusicLand.Le serate, aperte al pubblico, saranno presentate da Tancredi di Marco, l'ultimo Billy Elliot di Massimo Romeo Piparo nel tour italiano del 2017-2018. Gli show inizieranno alle ore 21, con biglietto a 18 euro. Piparo ha ideato la scuola creativa multidisciplinare con l'obiettivo di formare non solo gli artisti ma soprattutto un appassionato pubblico di domani.

