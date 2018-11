ABUSIVISMO KILLER

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniÈ il giorno del lutto, del conto dei danni e della disperazione. In tutta Italia, ma soprattutto in Sicilia. Dopo le 12 persone morte a causa dal maltempo, 9 delle quali in una casa abusiva in provincia di Palermo, si piangono soprattutto le vittime: tanto del fango quanto del cemento. Perché non si può negare come queste tragedie non possano considerarsi sorprese inaspettate: l'abusivismo edilizio e la costruzione di interi complessi in aree non edificabili puà infatti portare a simili conseguenze mortali.Sono anni che l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) nel suo secondo rapporto Dissesto idrogeologico in Italia avava chiaramente denunciato che sono oltre 7 milioni gli italiani che risiedono in territori considerati vulnerabili. Addirittura tutte le città risulterebbero a rischio in ben 9 Regioni italiane: Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria. Prende posizione anche l'ordine dei geologi della Sicilia, che segnala come «i tragici eventi di queste ultime ore evidenziano, ancora una volta, la fragilità di un sistema di gestione e pianificazione territoriale ormai obsoleto e non più efficace nella prevenzione e nella gestione del dissesto idrogeologico».Il vicepremier Di Maio punta il dito contro i precedenti governi in un'intervista a Radio Radicale: «Adesso hanno scoperto l'abusivismo edilizio dopo che hanno governato per 20 anni ed hanno trasformato i consorzi di bonifica in carrozzoni politici. Quella villetta andava abbattuta 10 anni fa». Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa promette che il governo agirà celermente sul fronte della lotta all'abusivismo.Intanto la morsa del maltempo non molla, soprattutto il Nord. L'allerta resta in diverse regioni anche per la giornata odierna. Nel Bellunese si lavora alacremente per ripristinare servizi elettrici e strade dopo il disastro. Solo per il Veneto servirebbero 2,6 miliardi per danni e ripristino dei territori dal dissesto. Per provare a mettere in sicurezza l'Italia da frane e alluvioni e ridurre il rischio idrogeologico sono indispensabili quasi 9.400 opere, tutte indicate dalle Regioni e tutte censite nelle mappe del rischio. Ma il problema non sono i soldi: solo per l'11% di questi interventi infatti esiste un progetto esecutivo.riproduzione riservata ®