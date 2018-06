ABUSIVI ALLA CARICA

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoOmbrelli di ogni tipo e colore, lunghi, pieghevoli, a scatto e, soprattutto, pronti per essere acquistati alla prima goccia di pioggia. Con i venditori abusivi che dimostrano un tempismo eccezionale. Come fanno? Semplice, la merce è a portata di mano. Anzi, è sotto i piedi: nascosta nei tombini. Accadeva così infatti a piazza Navona e a piazza di Spagna, con ombrelli stipati nelle fogne. Accadeva nel cuore di Roma in due piazze simbolo della Capitale, tra le più belle al mondo, e nelle strade limitrofe compresa via del Lavatore.Un'area del Centro rimasta sotto scacco del commercio abusivo che, di fatto, riusciva a gestire anche i tombini e, presumibilmente, a mandare in tilt parte degli scoli della zona visto che i tombini erano pieni di merce. A svelare questi magazzini impropri sono stati gli agenti di Polizia Locale: quei depositi di fortuna, infatti, hanno destato non pochi sospetti tanto che i vigili urbani, incuriositi da quel via vai continuo e da quegli insoliti appostamenti, hanno fatto le loro indagini arrivando ieri ad un maxi sequestro. Sono circa 300, infatti, gli ombrelli trovati dai Pics, la sezione dei vigili per il pronto intervento per il Centro storico, nei tombini di piazza Navona, piazza di Spagna e dintorni e posti sotto sequestro. Nel blitz sono stati individuati anche un gruppo di responsabili, per la maggior parte di origine cingalese. I controlli si sono concentrati in aree ad alto tasso turistico in cui, alle prime gocce di pioggia, spunta sempre un venditore abusivo pronto con l'ombrello da vendere.Impossibile che questo aspetto passi inosservato: ora la spiegazione è chiara, quegli ombrelli erano davvero a portata di mano. Letteralmente sotto gli occhi dei passanti, bastava sollevare un chiusino e trovarne una scorta. Tutti nuovi, divisi per altezza e tipologia Peccato che le condizioni igieniche non fossero delle migliori. I manici degli ombrelli così come la stoffa utilizzata restavano per ore nelle fogne o comunque poco distante. Probabilmente è la stessa prassi utilizzata per le bottigliette di acqua lasciate al fresco e tirate fuori all'occorrenza, in una giornata di caldo torrido. In quel caso il commercio illegale diventa decisamente pericoloso. Ora che la prassi è stata svelata i controlli proseguiranno a tappeto, cercando anche altri possibili nascocndigli al dettaglio: come ad esempio gli sportelli dei quadri elettrici sule pareti dei palazzi: spesso hanno la serratura forzata e si prestano a diventare ripostigli da strada.riproduzione riservata ®