Abusi sulla figlia della compagna Pedofilo in manette a Tivoli

Avrebbe abusato della figlia di 9 anni della sua compagna. Per questo un 34enne è stato arrestato nei giorni scorsi dai poliziotti del commissariato di Tivoli. La bambina avrebbe confidato alla madre di aver subito in più occasioni gli abusi sessuali da parte dell'uomo avvenuti all'interno della loro abitazione durante l'assenza della donna. La mamma ha immediatamente sporto denuncia e sono scattate le indagini. L'uomo è stato arrestato lo scorso 26 ottobre per violenza sessuale su minore di 14 anni. Le indagini degli investigatori del settore specializzato nella violenza di genere e minori del commissariato e coordinate dalla Procura di Tivoli avrebbero permesso di accertare gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo. La bambina aveva confidato alla madre di aver subito, in più occasioni, gli abusi da parte dell'uomo all'interno della loro abitazione durante la sua assenza. La donna ha immediatamente presentato denuncia. Gli accertamenti degli investigatori hanno confermato quanto raccontato dalla bambina che in sede di incidente probatorio, davanti a personale specializzato, avrebbe raccontato le violenze subite. L'uomo, che aveva lasciato l'abitazione dove viveva con la ormai ex compagna, è stato rintracciato nel suo nuovo domicilio, in un prefabbricato all'interno di un terreno. Si trova ora nel carcere di Rebibbia.

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

