Abusi sui piccoli, manette all'educatore parrocchiale

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloIl nonno italiano: ecco cos'era per molti cinesi. Si fidavano di lui al punto da affidargli i propri bambini per agevolare l'inserimento scolastico.Ex operaio di 67 anni ormai in pensione, con la passione per il volontariato e una lunga attività da educatore in parrocchia che gli aveva permesso di entrare in contatto con la comunità asiatica di Milano, è stato arrestato per abusi su tre minori (10, 11 e 12 anni) dagli agenti del commissariato Comasina mentre andava a prendere i tre bambini a scuola. Durante l'interrogatorio di garanzia in procura ha tentato di ridurre le accuse parlando di «semplici manifestazioni d'affetto». Un'interpretazione molto lontana dalle immagini filmate dagli investigatori nel suo appartamento grazie alle telecamere installate approfittando di una finta fuga di gas nel palazzo. Durante la perquisizione dell'abitazione è stato trovato anche materiale pedopornografico, ma agli inquirenti ha detto che non era di sua proprietà.L'indagine è stata chiamata Vox populi, vox Dei perché parte da semplici chiacchiere raccolte dal dirigente del commissariato Antonio D'Urso durante uno dei tanti incontri con i residenti. Voci di quartiere che non sono state trascurate perché in parte provenivano dalla diffidente comunità cinese. Durante gli appostamenti sotto casa è stato scoperto che i bambini, con l'autorizzazione dei genitori completamente all'oscuro delle sue attenzioni, dormivano da lui. La svolta è arrivata quando una maestra ha raccontato la confessione di un bimbo: «Ho dato un bacio alla francese al nonno». A quel punto il procuratore aggiunto Letizia Mannella e il pm Michela Bordieri hanno immediatamente autorizzato l'uso di intercettazioni e l'installazione di telecamere in casa. Per allontanare il pensionato, D'Urso è ricorso a un trucco usato in passato per catturare un latitante mentre lavorava a Quarto Oggiaro: ha simulato una fuga di gas nel palazzo che ha costretto all'evacuazione dei condomini. Le immagini hanno convinto il gip Guido Salvini a firmare l'ordinanza di custodia cautelare.Gli abusi partivano dall'obbligo per i bambini di dormire nello stesso letto dell'adulto. Sono in corso verifiche per raccogliere più elementi sulle ultime violenze e per accertare se il pensionato ne abbia commesse altre in passato.riproduzione riservata ®