Abusi edilizi e ripristino dei numeri civici Inizia la battaglia contro i Casamonica

Sofia UnicaLe indicazioni del capo della polizia sono state chiare: tolleranza zero. La pazienza è finita, insomma. E così per i Casamonica si preannunciano tempi durissimi. A tracciare le linee guida ci ha pensato il prefetto di Roma, Paola Basione: «Gli aspetti criminali li stiamo contrastando e non da oggi, ma li contrasteremo in maniera ancora più efficace, come accaduto a Ostia, con azioni mirate che partiranno tra poco. La nostra lotta a questo clan non inizia oggi, c'è una grande letteratura della Dda a proposito». Afferma la numero uno di palazzo Valentini in un'intervista al Messaggero.E ieri la Basilone ha rincarato la dose: «Sulle occupazioni abusive indaga la magistratura e sono in corso censimenti. Anche il Comune deve fare la sua parte, anche se il patrimonio occupato, in questo caso, è quasi tutto dell'Ater quindi della Regione. Se facciamo un'operazione massiccia può diventare complicato. Dobbiamo sgomberarli uno per uno, con misura e equilibrio per risolvere sul serio il problema». Altro punto su cui si concentreranno le Istituzioni sono il ripristino di ogni tipo di legalità nella roccaforte dei Sinti: in tutte le strade dove vivono i Casamonica non esistono più i numeri civici. In questo modo atti giudiziari, multe, comunicazioni e controlli sono praticamente impossibili. Ecco allora che gli uffici competenti del Municipio li ripristineranno entro un mese. Poi sarà la volta degli abusi edilizi: qui interverranno i carabinieri e gli uffici tecnici del Campidoglio e del Comune di Frascati. Tutte le modifiche catastali saranno abbattute. Senza se e senza ma.Nel frattempo prosegue l'iter giudiziario. Sono fissati per oggi gli interrogatori di garanzia di Alfredo Di Silvio, Vincenzo Di Silvio e Antonio Casamonica e Enrico Di Silvio, accusati dell'aggressione al gestore di un bar e di una donna avvenuta a Roma il primo aprile scorso. L'atto istruttorio si svolgerà nel carcere di Regina Coeli davanti al gip Clementina Forleo che contesta agli arrestati i reati, a seconda delle posizioni, di violenza privata, danneggiamento e lesioni aggravati dal metodo mafioso.riproduzione riservata ®