Abusi e pedofilia, svolta del Papa: pieno accesso agli atti dei processi

Domenico Zurlo

La giornata di ieri, 17 dicembre, potrebbe passare alla storia: una svolta decisa in maniera di pedofilia è stata infatti imposta da Papa Francesco, che ha abolito il segreto pontificio sugli abusi sessuali commessi dai chierici sui minori e modificato il reato di pedopornografia. Una decisione storica, quella di Francesco, pubblicata ieri in un Rescritto: dall'articolo 1 all'articolo 5, si sottolinea chiaramente come non possano essere più «coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti» in materia di abusi sui minori (i cosiddetti delicta graviora, nella legge canonica), con l'esclusione del segreto che «sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso» con altri reati.

Restano intatte l'integrità e la riservatezza delle informazioni, su cui però si fa marcia indietro: da «segreto pontificio», si passa a un normale «segreto d'ufficio», che si tradurrà in una maggiore collaborazione con la magistrature dei vari Stati, e una maggiore efficacia dell'«obbligo di denuncia» da parte dei superiori.

Via dunque il velo a testimonianze e documenti processuali conservati negli archivi della Chiesa, che non potranno essere pubblicati ma «potranno essere consegnati ai magistrati inquirenti che li richiederanno». E ancora, vittime e testimoni non saranno più obbligati al silenzio riguardo i fatti denunciati, e potranno conoscerne la sentenza: finora, incredibile ma vero, non era così.

Con un altro Rescritto poi, la Chiesa alza l'età limite per quanto riguarda i reati di pedopornografia, che sussisteranno quando i soggetti ripresi nelle immagini avranno meno di 18 anni e non più meno di 14: infine, avvocato e procuratore nei casi di abusi non dovranno più essere obbligatoriamente sacerdoti, ma anche laici. Papa Francesco dunque, nel giorno del suo 83° compleanno, affila le armi contro una piaga storica quanto dolorosa, che negli ultimi anni ha messo a dura prova la credibilità della sua Chiesa, e che il Pontefice ha scelto di prendere di mira dall'inizio del suo pontificato. Soddisfatte le associazioni delle vittime degli abusi: «È un primo passo, l'inizio di una svolta», commenta Francesco Zanardi, presidente della Rete l'Abuso.

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

