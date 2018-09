ABUSATA DAL PRETE

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emilio Orlando«Non smetteva di toccarmi, lo allontanavo e lui insisteva. Mi palpeggiava, sembrava indemoniato». Valeria (il nome è di fantasia) è ancora sotto choc per le molestie subite sotto la metropolitana. Da un prete di 73 anni.Ora l'uomo dovrà rispondere di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Il sacerdote, inglese, è residente nella capitale nel Pontificio Collegio Beda, di viale San Paolo. Il religioso, che esercita a Roma da molti anni è stato fermato ieri mattina alla stazione Termini dalla polizia dopo che aveva palpeggiato ripetutamente la donna di 40 anni. La vittima aveva notato che l'anziano prelato la seguiva già da sotto la fermata della metropolitana, dove era salita a bordo del vagone, rallentando ed accelerando il passo secondo la sua andatura. Proprio dentro il convoglio il 73 enne, l' aveva palpata e stretta nelle parti intime, sotto gli occhi di altri viaggiatori che sono rimasti indifferenti a quanto accadeva.La 40 enne, ha chiesto aiuto a due agenti del commissariato Villa Glori, che stavano effettuando dei servizi di prevenzione anti crimine disposti dal questore Guido Marino. Subito è iniziata una caccia all'uomo. I poliziotti, grazie alla precisa descrizione fornita loro dalla vittima, lo hanno riconosciuto sulle scale che portano dalla fermata del metrò ai corridoi della ferrovia. Il prete avuto una reazione inaspettata dai due agenti. Infatti, nonostante l'età avanzata e la tonaca, ha iniziato a sferrare calci e pugni contro i due operatori della questura che sono comunque riusciti ad ammanettarlo sotto gli occhi attoniti di decine di persone.Il sostituto procuratore di turno, ha disposto l' arresto per il religioso. Il commissariato Viminale, sta indagando su altri episodi simili accaduti nella zona, perché si sospetta che il maniaco in abito talare possa essere un seriale che aveva già colpito in passato.riproduzione riservata ®