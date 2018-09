Abusa di un 15enne nella canonica Parroco condannato

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniNel 2011 ha ospitato un 15enne in canonica e lì avrebbe abusato di lui. Don Mauro Galli, ex parroco di Rozzano, hinterland milanese, è stato condannato a 6 anni e 4 mesi per violenza sessuale sull'adolescente, che solo 3 anni dopo ha trovato la forza di denunciare. I giudici hanno anche vietato all'ex parroco di avere in futuro qualsiasi contatto con minorenni. Il pm Lucia Minutella aveva chiesto una condanna a 10 anni e 8 mesi.Don Galli aveva ospitato il ragazzo «in vista delle attività di preghiera previste» la mattina successiva. Nel corso della notte, lo aveva invitato nel suo letto e poi avrebbe tentato di abusare di lui. Episodio che ha avuto «conseguenze drammatiche» per il giovane, oggi 22enne, minando il suo equilibrio psicologico: ha tentato quattro volte il suicidio.Il sacerdote in aula ha respinto le accuse, dicendo di non aver «né abbracciato né toccato» il suo parrocchiano, pur ammettendo di aver dormito nel letto matrimoniale con lui. E per questo Don Galli è stato rimosso dal suo incarico e ha anche versato un risarcimento da 100mila euro ai genitori. Dopo la sentenza, il ragazzo è scoppiato a piangere. Anche la Diocesi «esprime vicinanza al ragazzo e a tutti coloro che hanno ingiustamente sofferto» e ricorda che l'ex parroco è ancora in attesa della sentenza del Tribunale Ecclesiastico.