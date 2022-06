Abusa della giovane a cui deve fare una radiografia

In un primo tempo ha negato, sdegnato. Ma poi, inchiodato dagli esiti del Dna prelevato dalle parti intime della sua vittima, è crollato nella caserma dei carabinieri di San Lazzaro, Bologna, e ha chiesto perdono. E ora, perso il lavoro nel poliambulatorio, è sotto inchiesta per violenza sessuale. Lui è un tecnico radiologo di 49 anni, bolognese, impiegato in un polimabulatorio privato. Ed è lì - secondo l'accusa - che lo scorso marzo ha abusato di una giovane che avrebbe dovuto fare una radiografia lombosacrale.

È stata un'infermiera che opera nella stessa struttura sanitaria a chiamare il 112, dopo avere visto la paziente uscire urlando dalla stanza delle radiografie. La denuncia della ragazza è agghiacciante: il tecnico l'ha fatta sdraiare sul lettino nella posizione «migliore per eseguire il test», poi ha iniziato a palpeggiarla sul seno e in un attimo le ha abbassato le mutandine e toccata anche lì. A quel punto la ragazza è riuscita a reagire ed è scappata urlando. Arrivati i carabinieri, il tecnico ha negato, mai l'esame del Dna lo ha inchiodato: sulle parti intime della vittima c'era la sua firma genetica. L'uomo avrebbe detto di essere pentito e disponibile «a chiedere perdono e risarcire il danno» causato alla giovane vittima.



