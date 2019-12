Abu Dhabi: solito Hamilton Leclerc 3°

Vittoria numero 84 e giro veloce. Undicesimo successo stagionale e unico pilota sempre a punti. Il sipario sul Mondiale 2019 si chiude nel segno di Hamilton. Il 6 volte iridato cannibalizza pure il gran premio di Abu Dhabi e, dopo la pole del sabato, mette in riga sia Verstappen, sia Leclerc. Con la sua vettura, poi, multata di 50mila euro per quantità di benzina inesatta. Quinto, invece, Vettel. «Questa gara racconta il tedesco è stata un po' come la nostra stagione: difficile. La partenza è andata super bene, poi non c'è stato niente da fare». Gli fa eco il team principal: «Sapevamo confida Binotto che questa non sarebbe stata una giornata facile. Potevamo provare a conquistare il terzo posto nella classifica piloti con Charles (Leclerc, ndr): purtroppo, però, non ci siamo riusciti».

(P.Bru.)

Lunedì 2 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA