Abramovich, strana assenza a Wembley

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Il suo Chelsea alzava al cielo di Londra la Fa Cup e lui, Roman Abramovich, non c'era. Disinteresse per la sua creatura calcistica? Nemmeno per sogno. Il fatto è che il miliardario russo non ha avuto il rinnovo del visto di residenza permanente in Gran Bretagna. Lo ha rivelato la Bbc citando fonti a lui vicine, anche se non ci sono conferme ufficiali. Di certo c'è che Abramovich, 51 anni, indicato al 13° posto fra gli uomini più ricchi del Regno Unito dal Sunday Times, con un patrimonio personale superiore ai 10 miliardi e mezzo di euro, sabato non si è visto a Wembley. La vicenda potrebbe essere legata alla stretta annunciata dal governo May nei confronti degli oligarchi russi ritenuti vicini a Putin, alla luce dei nuovi venti di guerra fredda alimentati soprattutto dall'oscura vicenda del tentato avvelenamento nervino a Salisbury dell'ex spia doppiogiochista Serghiei Skripal e di sua figlia Yulia.(M.Sub.)