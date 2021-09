Abraham, caccia al primo gol davanti alla Curva Sud

Francesco Balzani

Addio guida della città. Ora Abraham si sente romano e ha un nuovo obiettivo: segnare il primo gol di fronte alla Curva Sud. Tammy è stato l'uomo copertina di questo inizio di stagione romanista. L'attaccante londinese ha stupito tutti in campo e si è goduto la capitale in questi giorni di sosta per le nazionali scoprendo la carbonara dei vicoli del centro e iniziando le lezioni di italiano con l'interprete Bisceglia. Il suo primo gol è arrivato a Salerno (e che gol), ora manca la gioia in casa dopo il palo e la traversa colpiti contro Fiorentina e Trabzonspor. Domenica col Sassuolo Abraham punta a ballare sotto la Sud ed emulare così l'iniziale ruolino di marcia di un certo Batistuta. Niente paragoni, sia chiaro. Anche il Re Leone però segnò il suo primo gol romanista fuori casa (a Lecce) alla seconda giornata per ripetersi il turno successivo in casa col Vicenza. Tre vittorie di fila. Quelle che spera di infilare Mourinho in campionato. In due partite la Roma ha segnato già sette reti ed è 2° nella classifica generale del campionato come tiri effettuati verso la porta alle spalle proprio del Sassuolo. La scorsa stagione era sesta. Al fianco di Abraham ci sarà Mkhitaryan mentre restano in forse Zaniolo e Pellegrini. Entrambi ieri hanno svolto personalizzato così come tutta la squadra e dovrebbero stringere i denti per andare almeno in panchina domenica. Ci sarà Smalling tornato in gruppo mentre Vina tornerà solo domani e finirà al massimo in panchina.

MOU CAMBIA CASA - Abraham vive ancora in hotel e sta decidendo se trasferirsi a Casal Palocco o all'Aventino. Stupisce tutti invece Mourinho che all'ultimo ha scartato Palazzo Taverna preferendo i Parioli. Lo Special One andrà a vivere nella villa di proprietà dell'ex Aquilani e a pochi passi da casa di Ryan Friedkin.



