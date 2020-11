Aborto, privacy per i feti sepolti

Garantire la privacy alle sepolture di feti abortiti. È quanto prevede una delibera del Campidoglio. La delibera, riferisce la presidente della commissione pari opportunità Gemma Guerini, prevede che sulle sepolture sia apposta una targhetta con un semplice numero, collegato a un registro cimiteriale che rimanda ai dati della donna.

Il caso era scoppiato del cimitero dei feti con il nome delle madri sulle croci era scoppiato qualche mese fa, quando alcune donne che avevano abortito avevano visto il loro nome scritto sulle sepolture al cimitero Flaminio di Roma.

«Cambieremo norme riguardanti sepoltura dei feti per tutelare privacy delle donne. C'era vuoto normativo che consentiva pratica vergognosa e ingiustificabile. Interveniamo per riempire quel vuoto e cambiare il sistema», scrive in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA