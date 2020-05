Abilitazione con l'orale a distanza

Al tempo del coronavirus anche l'esame di Stato per le abilitazioni professionali si fa distanza. Il ministro dell'Università Gaetano Manfredi ha reso noto ieri che - per quanto riguarda la prima sessione 2020 degli esami di abilitazione professionale - ci sarà un'unica prova orale a distanza. Sarà così per agronomi e forestali, architetti e biologi, commercialisti e veterinari, dentisti, farmacisti, psicologi, geologi.

La prova verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e consentirà di accertare l'acquisizione delle necessarie competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale. «Ringrazio tutte le rappresentanze istituzionali delle professioni per la collaborazione nell'interesse dei giovani» ha detto Manfredi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 05:01

