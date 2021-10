Abbonamenti, già diecimila ma sistema in tilt

Tanto entusiasmo, forse troppo. Ieri la Roma ha riaperto la campagna abbonamenti (la prima in Italia post Covid) ma le troppe richieste hanno mandato in tilt il provider. Così la mattinata dei tifosi è diventata un inferno. In migliaia in coda (virtuale) davanti a smartphone e pc, circa 300 persone all'Olimpico. Dopo aver staccato appena 150 abbonamenti ecco il tweet: Il grande entusiasmo ha generato lunghi tempi di attesa. Al fine di ottimizzare il processo, la vendita ripartirà alle ore 16. Ringraziamo i tifosi e ci scusiamo per il disagio. Nel pomeriggio, sempre a rilento, è ripartita la sottoscrizione tra vecchi abbonati che volevano esercitare la prelazione e i nuovi pronti a prendere i posti lasciati liberi. Oggi si riparte ma già si sono registrati migliaia di abbonamenti. Dal campo: Zaniolo in gruppo, ci sarà con la Juve. (F.Bal.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA