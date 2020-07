Abbonamenti Atac in tilt il sistema

Caos ieri per gli utenti che dovevano rinnovare l'abbonamento mensile di Atac. Proprio il primo giorno del mese è partito un aggiornamento del sistema presso gli esercenti che hanno in gestione il servizio. Risultato: lunghe code nelle stazioni metropolitane in cui sono attive le biglietterie Atac per effettuare il rinnovo. I disagi maggiori hanno riguardato coloro che vivono in periferia, o comunque lontano dalle stazioni metropolitane, e che abitualmente utilizzano autobus o tram per gli spostamenti. Chi si è recato dal tabaccaio o all'edicola di fiducia per rinnovare la tessera,, si è sentito rimandare alla stazione metropolitana dotata di biglietteria più vicina al punto di partenza. E così alle stazioni Lepanto e Battistini della linea A della metropolitana, già tra le ore 8 e le 9.30, le code erano già nutrite. «Molti i viaggiatori abituali scoraggiati, che hanno dovuto acquistare uno o più biglietti per non ritardare la partenza. Uno scandalo», dice il consigliere Bordoni della Lega.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA