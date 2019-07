Abbonamenti al via con un video emozionale

ROMA Parte oggi a mezzogiorno la campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2019-2020, ad annunciarlo è stata la società biancoceleste con un video emozionale subito diventato virale sul web. Il titolo scelto quest'anno è proprio Sappiamo farvi emozionare con una eloquente foto di un bambino a braccia aperte che indossa la maglia celebrativa della vittoria in Coppa Italia.

Fino al 21 luglio la vendita delle tessere sarà dedicata ai vecchi abbonati che potranno far valere il loro diritto di prelazione, nel frattempo gli altri potranno sottoscrivere la tessera per i posti liberi poi dal 22 partirà la vendita libera. Confermate le riduzioni per gli Under 16, per le donne e per gli over 65 c'è ancora la tariffa aquilotto per i nati dopo il 1 gennaio 2005, la novità di quest'anno è la tariffa agevolata per gli studenti delle superiori e universitari fino a 25 anni e riservata ai settori di tribuna (Tevere Laterale Tevere Top Monte Mario).

Obiettivo della società superare le 25mila tessere, i prezzi sono in linea con quelli della scorsa stagione imminente la presentazione della nuova maglia che verrà svelata il 10 luglio nel corso della visita dell'incontro con la sindaca Virginia Raggi in Campidoglio. Negli stessi giorni visite mediche di idoneità per i giocatori alla clinica Paideia. (E. Sar.)

