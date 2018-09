Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Abbiamo introdotto una misura sperimentale, della durata di dodici mesi, che prevede l'erogazione di un sostegno in favore delle persone con disabilità gravissime, cioè coloro che necessitano di assistenza continuativa 24 ore su 24. La misura garantisce un contributo mensile pari a 700 o 800 euro, a seconda sia un familiare a prendersi cura della persona oppure un professionista». Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su fb.«Grazie al lavoro effettuato in sinergia dall'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre e dal Disability Manager Andrea Venuto è già disponibile, sulla base delle domande presentate presso i Municipi, una graduatoria unica cittadina. L'obiettivo generale è evitare l'inserimento in un istituto delle persone con disabilità gravissima, promuovendone la permanenza in famiglia».