«Abbiamo anche sollecitato ci dicono che sono in pochi»

Boom di domande da parte degli esercenti della capitale per richiedere nuove o maggiori occupazioni di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande. Ma nonostante l'obiettivo di sostenere le riaperture, le nuove regole non lasciano tutti soddisfatti.

«Abbiamo inviato la pec al municipio - afferma il titolare di un locale a ponte Milvio - sollecitato più volte la lavorazione ma ci hanno sempre risposto che erano in tre persone in ufficio e quindi abbiamo ottenuto il via libera grazie al silenzio assenso. È incredibile, tutto questo accade solo a Roma». «Nonostante la riapertura dei ristoranti e le misure di precauzione adottate, sono pochi i clienti a voler mangiare dentro - racconta un ristoratore di viale Mazzini, a Prati - Per questo ho presentato la domanda al Municipio e aggiunto alcuni tavolini all'esterno. Nonostante questo i coperti continuano a registrare un meno 30% rispetto a prima».(F. Sci.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 05:01

