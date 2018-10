AAA CERCASI MECENATI

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoMecenati, sponsor e adesso anche il crowdfunding per finanziare opere che diano lustro alla città. Il Campidoglio introduce la raccolta fondi collettiva nel nuovo regolamento per le sponsorizzazioni, aprendo per la prima volta alla partecipazione di un'ampia platea di soggetti nella valorizzazione del patrimonio pubblico. Monumenti, palazzi o aree archeologiche potranno essere restaurate con l'aiuto regolamentato di privati cittadini, e per questo un'apposita piattaforma telematica sul sito del Comune permetterà di seguire l'avanzamento dei lavori e assicurare trasparenza.«Introduciamo procedure chiare, trasparenti e semplici. Questo è un regolamento che dopo 14 anni introduce semplificazione nel rapporto tra privati e amministrazione, perché sono molti coloro che vogliono aiutare e in vari settori: dalla manutenzione dei monumenti agli spazi pubblici», ha detto Virginia Raggi. Le regole sulle sponsorizzazioni vengono aggiornate su vari fronti: dal restauro dei monumenti alle opere pubbliche fino alla promozione di eventi. Per i contratti di sponsorizzazione sotto i 40 mila euro il Comune potrà procedere con affidamento diretto. Servirà invece una gara per gli interventi superiori a tale soglia.Agevolato anche il ricorso al mecenatismo: le proposte saranno formalizzate con procedure di trattativa privata diretta qualunque sia il valore. Intanto sui prossimi monumenti da sottoporre a restauro per sponsorizzazioni o mecenatismo, la prima cittadina lancia un appello: «Se dovessi dare priorità a un'ipotesi progettuale penserei a un'opera imponente: le mura Aureliane, parte importantissima della città, estesa e progettualmente delicata. Con un sostegno come questo potrebbe trovare tempi più rapidi», ha detto la prima cittadina. E sono diversi gli interventi di mecenatismo in corso: «Fendi ha finanziato quattro fontane storiche, quella del Pincio, di Santa Susanna, del Gianicolo e di piazzale degli Eroi, le gare sono in aggiudicazione. I lavori stanno procedendo anche sul Mausoleo di Augusto, mentre su via Alessandrina c'è stato un problema tecnico su una questione archeologica che è stato risolto e a breve ripartiranno i lavori».riproduzione riservata ®