AAA cercasi manager Ora ci pensa un'App

Lorena LoiaconoSi scrive N1M, si legge Noleggia un manager: la prima app dedicata a tutte quelle imprese che, a digiuno di tecnologia e digitalizzazione, con un click possono noleggiare il professionista che fa per loro. L'idea, nata da un consulente romano, amministratore della Mama Industry, punta infatti a quel 94% di imprese che non assume come manager personale altamente qualificato e a quel 66% che invece, ai vertici, mette solo familiari di fiducia. Da oggi, mantenendo la stessa squadra potranno però avvalersi di un consulente social, a noleggio.Nasce infatti il primo network di Digital Transformation Manager in Italia, composto da consulenti e manager online per affiancare le piccole e medie imprese. Che cosa possono fare? Suggerire soluzioni per la trasformazione digitale, per ridurre i tempi e trovare progetti innovativi, possono fornire informazioni finanziarie, fiscali e tecniche ma soprattutto creare connessioni e conoscenza con settori, professionisti e imprese. L'idea è semplice: le imprese, oltre ad accedere a contenuti online, hanno a disposizione 30 minuti di videochiamata gratuita ogni volta che avranno bisogno di parlare con un nuovo manager. Basterà prendere un appuntamento tramite email e chat o chiamare direttamente il manager online e, una volta conosciuto, decidere se avvalersi o meno della sua professionalità.«La chiave del cambiamento oggi dichiara l'ideatore di Noleggia 1 Manager, Marco Travaglini sta nella veloce condivisione di fattori strategici e servizi a valore aggiunto, come quelli dell'innovazione, la digital transformation e una solida cooperazione tra professionisti, manager e imprenditori, facilitando il contatto umano e relazionale. Riducendo anche i costi economici e temporali del primo contatto e generando così valore aggiunto per le imprese e per l'intera comunità economica in cui operano». Perché un servizio simile? Perché oggi, in Italia, solo il 3% delle imprese con più di 10 dipendenti è digitalizzata e il 63% non ha modo, strumenti, capitali e soprattutto persone adatte per avviare la trasformazione digitale.riproduzione riservata ®