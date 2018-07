Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A volte ritornano. Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo reso immortale dal sardonico Georges Descrières, torna in tv, in una serie targata Netflix. E a dargli il volto sarà un attore nero, nonché grande star del cinema francese, dopo il fortunatissimo Quasi amici: Omar Sy (foto). «Sono entusiasta di questo ruolo. Arsenio Lupin, personaggio iconico e carismatico, prenderà di nuovo vita in un adattamento moderno, unico nel suo genere», ha detto Sy. Il colosso streaming ha annunciato che il nuovo adattamento della saga sarà disponibile in esclusiva per gli utenti Netflix di tutto il mondo nel 2020.Fu Maurice Leblanc nel 1905 a inventare il personaggio di Arsène Lupin, ladro gentiluomo protagonista di numerosi romanzi, dai quali furono tratte diverse trasposizioni cinematografiche e televisive oltre alla famosa versione animata Lupin III nel 67. Pare che Leblanc si fosse ispirato a Marius Jacob, anarchico francese e ladro geniale, per inventare questo iconico personaggio amante delle donne, del gioco, del lusso e del denaro.Il principe dei ladri dovrà ancora una volta destreggiarsi tra passaggi segreti, casseforti inviolabili, gioielli reali e impenetrabili castelli. Produttrice della serie sarà Isabelle Degeorges della Gaumont Télévision.Netflix, assieme a Fox Networks Group Italy, Infinity, Sky e Timvision, parteciperà al Festival delle Serie Tv, previsto dall'11 al 14 ottobre a Milano, nella cornice polifunzionale di Santeria Social Club. Un progetto nato su iniziativa dei giornalisti Marina Pierri e Giorgio Viaro. (C. Fab.)