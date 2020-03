A VOLTE RITORNANO

Claudio Fabretti

ROMA - Tredici anni dopo, la reunion che non t'aspetti. Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks tornano insieme sotto la storica insegna dei Genesis. ...And Then There Were Three... Ancora una volta, ricominciano da tre, come avevano ironizzato nel titolo dell'album pubblicato nel 1978, subito dopo l'uscita dal gruppo del chitarrista Steve Hackett, che seguiva quella - ancor più dolorosa - dell'ex-leader e cantante Peter Gabriel.

Quando, nel 2011, Phil Collins aveva annunciato il ritiro dalle scene, le possibilità di rivedere dal vivo i Genesis si erano pressoché azzerate. La notizia del ritorno in pista del cantante e batterista due anni dopo aveva riacceso le speranze dei fan. Fino all'inaspettato annuncio di ieri: al The Zoe Ball breakfast show della Bbc i tre compari hanno confermato la volontà di tornare sul palco insieme. La tournée prenderà il via il prossimo autunno e vedrà i tre fare tappa a Dublino e in diverse città del Regno Unito. I biglietti saranno in vendita dal 6 marzo. L'ultima volta che Collins, Rutherford e Banks si sono esibiti insieme è stata nel 2007, durante il Turn it on again: The tour, che fece tappa anche in Italia con un grande concerto al Circo Massimo di Roma, con quasi centomila persone.

Pochi, al momento, i dettagli sui concerti. Quel che è sicuro è che dietro ai tamburi ci sarà il figlio di Phil, Nicholas Collins, già batterista nei concerti dell'ultimo tour solista del padre, che a causa di un intervento alla schiena non può suonare strumenti così impegnativi. Altro storico compagno di viaggio sarà, ancora una volta, il chitarrista Daryl Stuermer, presente in decine di live sia con Phil Collins che con i Genesis.

Ma non potrà non pesare, ancora una volta, l'assenza di due cardini della band, come Peter Gabriel (voce e anima prog del periodo storico della band) e il fenomenale chitarrista Steve Hackett, entrambi usciti dal gruppo negli anni 70 e tornati insieme solamente nel 1982, in occasione del concerto Six of the Best. Ma, divisioni a parte, i fan che non hanno smesso di seguire la saga dei Genesis potranno apprezzare dal vivo le loro hit più pop, quelle finite in cima alle classifiche da Follow You Follow Me a Invisible Touch. Come si scriverebbe in un romanzo a puntate: to be ended.

