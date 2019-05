A volte per raccontare una storia significativa basta saper scegliere il punto di vista. Trovare la giusta angolazione dello sguardo e lasciare che la realtà scorra indisturbata davanti ai nostri occhi, lasciando che i suoi molteplici significati ci travolgano come un fiume in piena. Con il documentario Normal, Adele Tulli ha osservato da vicino mamme fitness, corsi di sottomissione e maschi alfa, ha visto lo sguardo impaurito di una bambina che si lascia fare i buchi alle orecchie, ragazzini alle prese con le prime prove di coraggio e molto altro. E li ha, semplicemente, mostrati. Per rivelarci ciò che, se guardato bene, ci appare grottesco anche se lo chiamiamo normale. E, al contrario, ciò che etichettiamo come anomalo e che invece trova tutta la sua naturalezza nel vivere di ogni giorno. Nella sua apparente semplicità, Normal compie un raffinato (anche esteticamente) esercizio di narrazione per riflettere sui territori di maschile e femminile. E sulla fluidità di confini spesso rappresentati come rigidissimi.(M. Gre.)

NORMAL di Adele Tulli



