A Villa Pamphili l'hotel dei sogni Lusso e stile: ecco il Mövenpick

Valentina Conti

Nella Capitale riapre lo storico Hotel Villa Pamphili, e sarà il primo albergo Mövenpick d'Italia. Il debutto a Roma del noto e prestigioso marchio alberghiero svizzero internazionale è previsto per la prossima primavera. A renderlo noto Accor, gruppo leader mondiale dell'ospitalità aumentata, che amplia la sua offerta nel Belpaese proprio con il brand Mövenpick.

Sarà, a tutti gli effetti, il primo tempio del lusso dell'ospitalità made in Rome. E già vip e modaioli di turno sono in lista per festeggiare o organizzare eventi su sfondo dell'Urbe mozzafiato, immersi in un'oasi di pace. Si vociferano opzioni room pure da diecimila euro a notte. Anche se il nuovo hotel capitolino è stato pensato come destinazione ideale per i soggiorni leisure, con particolare attenzione alle famiglie e per quelli business, nel segno dell'ecosostenibilità e della qualità. I dettagli? Eccoli: 235 camere e suite interamente ridisegnate in stile contemporaneo dallo studio londinese Dexter Moren Associates, un Centro Congressi polifunzionale con 15 sale meeting e Ballroom da 500 posti con ampio foyer adiacente. A completare l'offerta della nuova apertura stellata, circondata dal rigoglioso verde del parco urbano della Valle dei Casali, sono poi due ristoranti con cucina gastronomica à la carte e banqueting, un american bar, pool bar adiacente alla piscina semi-olimpionica, con solarium da 500 metri quadri, avvolta nel green, e una prestigiosa Spa da 800 metri quadri, con percorsi benessere che traggono ispirazione dalle terme romane, sei cabine massaggi e un'ampia area fitness.

Non è finita qui. Fiore all'occhiello dell'hotel di proprietà di Antirion Sgr sarà il rooftop lounge, ubicato al quinto piano dell'edificio, con vista panoramica sulla Città Eterna. «Il Mövenpick Hotel Villa Pamphili di Roma sarà la testimonianza di come un marchio alberghiero riconosciuto a livello internazionale possa aiutare un hotel iconico e molto amato a creare una nuova visione per il futuro, pur rimanendo fedele ai suoi valori e alla sua eredità», ha sottolineato Jean-Charles Delgado, COO Accor Francia e Sud Europa. Mentre sale l'attesa per il party d'inaugurazione che si farà ricordare.

riproduzione riservata ®

Lunedì 14 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA