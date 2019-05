A via dei Santi Quattro il banco rionale di frutta e verdura più bello di Roma

È lì da sempre. Prima di lui c'erano i genitori. E prima ancora i nonni. E da 70 anni è un punto di riferimento per residenti e ristoratori del Celio. Ogni mattina puntuale alle 6 lì. A sistemare il banco con una cura maniacale. Dividendo frutta e verdura in base al colore, alla stagionalità. Oggi il banco di via Santi Quattro di Maurizio e Anna ha anche una stelletta in più: dopo i riconoscimenti del Gambero Rosso e delle varie associazioni di categoria ha ricevuto anche l'encomio per l'esposizione più bella di Roma.

Un tributo che arriva dopo una vita di lavoro: «Senza la passione e l'amore - spiega Maurizio Farina - nessun lavoro può riuscire bene. Nel nostro mestiere questa regola vale il doppio. Se uno ragiona per vendere solo frutta e verdura non ha futuro. Ai miei clienti do consigli, ricette, trucchi. E tutti sanno che qui la qualità è la regola numero uno». In effetti guardando quel banco che affaccia sul Colosseo si capisce che qualcosa di diverso c'è: tutto ha una forma, un colore uniforme che sfuma. Maurizio lavora lì con la moglie Anna, il figlio Luca e Nande, un ragazzo dello Sri Lanka che da 20 anni è con lui. «Il mercato rionale è la vita di questa città - spiega - mi piacerebbe tanto conoscere l'assessore al commercio, Carlo Cafarotti, è una persona che stimo, io tutte la mattine sono qui, lo invito».(G. Par.)

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA