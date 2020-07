A UN ANNO DALLA MORTE PORTO EMPLEDOCLE E AGRIGENTO SI LITIGANO LO SCRITTORE

Totò Rizzo

Da un lato c'è un murale, dall'altro una statua. In mezzo Andrea Camilleri, oggi, nel primo anniversario della morte, involontario attore di una battaglia di campanile tra due città distanti 14 chilometri: il capoluogo, Agrigento, e quella che fu un tempo la sua «marina», Porto Empedocle. Una storia che sarebbe piaciuta a Camilleri e, ancor prima, a Pirandello anche lui conteso tra i due centri nonostante nato più sul mare che vicino alla Valle dei Templi. A Camilleri, empedoclino, il suo paese dedica un murale, opera di Ligama, street-artist di buona firma, all'angolo della salita verso la vecchia Matrice, a ridosso del municipio. Regalata ai concittadini dal sindaco pentastellato, Ida Carmina, con soldi di tasca propria (lo ammette dopo che la notizia è venuta fuori da altri). Inaugurazione oggi. Al papà di Montalbano Agrigento dedica invece una statua dello scultore Giuseppe Agnello, commissionata dal sindaco Lillo Firetto, vocazione centrista. Inaugurazione oggi.

Il problema è che Firetto è empedoclino, è stato sindaco del suo paese per due mandati, poi è diventato primo cittadino del capoluogo. Diplomaticamente, Carmina parla di «rammarico», di compaesani «infastiditi» da questo sgarbo. Replica Firetto: «Sgarbo? Scippo? Camilleri è patrimonio universale». Intanto, a Porto Empedocle, la vecchia casa natale dello scrittore quella dei nonni materni Fragapane, al Piano Lanterna dove «Nenè» trascorreva l'estate fino ad alcuni fa, è passata dall'abbandono alla demolizione. «La ricostruiremo sul progetto originale assicura il sindaco Carmina e ne faremo la sede della Fondazione Camilleri: s'è dovuta abbatterla per sicurezza. Era uno dei lasciti dell'amministrazione Firetto». La disfida prosegue.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA