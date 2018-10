A Tor di Quinto la corsa più pazza del mondo

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliScocca l'ora della Roma Legion Run, la prova organizzata da Atleticom unica nel suo genere e che spopola ormai in tutto il mondo (da Parigi a Hong Kong, passando per Atene e Sofia), studiata per portare gli atleti in gara oltre i propri limiti e giunta alla sua terza edizione. Il via domani alle 11 su percorso di 5 km all'interno dell'Ippodromo Militare VIII Reggimento Lancieri di Tor di Quinto, a due passi da Ponte Milvio. Fatto di 21 ostacoli con pareti ripide e scivolose, passaggi sotto il filo spinato, fango e vasche di acqua e ghiaccio. Basta così? No, perché sono previsti anche salti nel vuoto e passaggi che costringeranno i partecipanti a dare sfogo anche al proprio ingegno. Il tutto in squadra, la legione, che deve rigorosamente arrivare al completo al traguardo, dandosi una mano in qualsiasi modo per superare tutte le fatiche del percorso, che è davvero per duri a morire. Una lotta con se stessi, il proprio corpo, ma anche mentale, perché le prove da superare saranno davvero al limite. Gli ostacoli della Legion Run infatti sono studiati per testare la mente e il fisico, al fine di assicurare il divertimento e allo stesso tempo la sicurezza dei partecipanti.Sarà possibile partecipare, direttamente oppure assistendo dagli spalti, a questa emozionante e pazza corsa. La grande novità di questa terza edizione è l'Area Kids, un'ampia zona dedicata esclusivamente ai bambini dai 4 agli 11 anni, messa a punto all'interno del villaggio allestito presso l'Ippodromo, dove 20 istruttori aiuteranno i piccoli a cimentarsi in un vero e proprio allenamento stile militare durante il quale affronteranno ostacoli divertendosi e imparando questa disciplina. A tutti i giovani partecipanti verrà consegnata una maglia ufficiale e la medaglia ricordo della giornata. Per le iscrizioni è possibile ancora farlo oggi ma anche il giorno della gara all'interno del Villaggio di Tor di Quinto, a prezzo maggiorato.