A Tor Bella Monaca una settimana fa l'attacco alla volante

Gli agenti hanno dovuto impugnare le pistole per tenere a bada la popolazione di Tor Bella Monaca: un intero quartiere si era messo a protezione di un gruppo di spacciatori che stava per essere arrestato.

Gli agenti della polizia di Stato erano riusciti a fermare i criminali dopo uno spericolato inseguimento per le vie del casilino. Dopo aver fermato la vettura, su cui viaggiavano 2 donne, un uomo e un ragazzo di 17 anni dal già lungo curriculum criminale, gli agenti sono stati avvicinati dalla popolazione. Ed è cominciata la tensione: spintoni, sputi e tentativi di aggressione si sono susseguiti in quei momenti frenetici e solo grazie al sangue freddo degli agenti la situazione divenuta pericolosa, anche perché un fermato era armato, degenerasse ulteriormente. Al termine dell'operazione antidroga, dove sono intervenuti anche i reparti cinofili, sono stati sequestrati quasi un chilo e mezzo di droga ed una pistola Smith & Wesson calibro 38 pronta a sparare.

