A Termini nasce il Polo del Sociale

È stato pubblicato il nuovo avviso finalizzato alla gestione dei servizi erogati dal Polo Sociale di prossimità per persone senza dimora nell'area della Stazione Termini. La struttura ospita: uno Sportello sociale, un Centro di accoglienza notturna con 10 posti, un Centro di accoglienza diurno con 28 posti, un Centro di ristoro con 15 posti.Lo annuncia l'assessore al Sociale di Roma Laura Baldassarre. «L'obiettivo generale è il contrasto della povertà estrema, attraverso la modulazione di azioni mirate e diversi livelli d'intervento per attivare processi virtuosi di inclusione. Ciascun servizio ha obiettivi specifici e propri come l'emersione dei bisogni, la creazione di uno spazio relazionale, il soddisfacimento di necessità primarie, l'affrancamento da esperienze subìte e protezione, sostegno alla cura di sé, tutela della salute e dei diritti, definizione di progetti individuali d'intervento. I servizi sono destinati a: persone senza dimora, prive di reddito sufficiente per far fronte alle esigenze primarie di sopravvivenza; uomini e donne adulti con gravi problematiche psico-sociali e di dipendenze; adulti per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel contesto di vita determini una situazione di violenza oppure di mancanza di tutela e protezione, contrastando con il rispetto della dignità e il personale sviluppo individuale. Il Polo è realizzato nei pressi della Stazione Termini, in modo da costituire un vero e proprio presidio di riferimento per la popolazione più fragile del territorio e un raccordo con le altre realtà territoriali». E ancora: «Il Polo si inserisce nelle numerose azioni di sistema che stiamo realizzando per favorire l'inclusione tramite ampie e profonde sinergie tra pubblico e privato sociale. La struttura consente interventi mirati e integrati nell'area di Termini, evitando che si formino sacche e concentrazioni di abbandono e povertà estrema. Stiamo costruendo un sistema composto da spazi in cui offrire riparo, aiuto, dignità e solidarietà», conclude.(L. Loi.)