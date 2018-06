A spasso nei parchi La Natura insegna

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniA spasso nei giardini storici cittadini per giocare con l'arte e la flora. A fare da sfondo alla visita ai giardini segreti di Villa Borghese sarà l'architettura barocca. Un percorso esclusivo per imparare a riconoscere forme e colori di fiori rari e profumi di piante aromatiche, passeggiare in un luogo magico e rivivere l'atmosfera del Seicento. Villa Medici propone una caccia al tesoro artistica alla ricerca delle opere d'arte nascoste tra il verde della Villa. I giovani esploratori, muniti di taccuino e di matita, dovranno cercare animali e creature fantastiche fatte di materiali come marmo, bronzo e pittura, ma anche in carne ed ossa. Per la festa della Repubblica, domani si aprono dalle 15 alle 19, gratuitamente, i giardini del Quirinale. Il Bioparco, domenica, dedica una giornata tematica al mondo delle foreste. Un evento da vivere in famiglia. I partecipanti saranno coinvolti in giochi tematici e laboratori interattivi sulle specie che abitano le foreste, tra cui tigri, elefanti, leoni asiatici, nonché molte specie di primati e uccelli, sui loro particolari adattamenti e sulle principali cause che ne minacciano l'esistenza.riproduzione riservata ®