A settembre Roma ospiterà il global forum internazionale

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Roma a settembre si trasformerà per quattro giorni nella capitale della democrazia direttà: dal 26 al 29 il Campidoglio ospiterà l'edizione 2018 del Global Forum on Modern Direct Democracy, l'evento internazionale che punta a sviluppare e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alle politiche nazionali e locali. Tra gli obiettivi, come spiegato dalla sindaca Virginia Raggi, c'è quello di produrre una Magna Charta per le città della democrazià del mondo. Ad annunciare sin da subito la sua presenza «da ministro» Riccardo Fraccaro, che ha preso parte alla conferenza di presentazione dell'iniziativa. Attesi nella Capitale oltre 350 delegati provenienti da sei continenti tra cui i sindaci di diversi capitali europei e mondiali. «oma È orgogliosa di essere la città ospitante di un appuntamento così prestigioso che ci consentirà di avviare un confronto con le migliori esperienze internazionali di democrazia diretta», ha spiegato Raggi.