«A scuola test salivari per tutti i ragazzi»

Lorena Loiacono

Al via il terzo anno scolastico dell'era Covid e gli istituti, questa volta, torneranno in presenza per restarci. O, almeno, questo è l'obiettivo del ministero dell'istruzione. La battaglia al virus quest'anno avrà nuove armi con cui combattere ma anche vecchi problemi irrisolti. Si parte, a metà settembre, con lo screening tra gli studenti: verranno infatti effettuati i test salivari per almeno 111mila alunni al mese, nelle scuole sentinella, in due gruppi ogni due settimane. I test verranno probabilmente fatti a casa, quando l'alunno è a digiuno perché risultano più attendibili. Ieri il ministro Bianchi, in audizione alla Camera ha espresso l'intenzione di estenderne l'uso: credo che debbano essere estesi oltre le scuole sentinella ma non intervengo su questo perché è materia del commissario Figliuolo. Anche il distanziamento cambia volto: se non c'è il metro di distanza in classe può bastare la mascherina per restare comunque in presenza. UN aspetto importante visto che, tra i vecchi problemi delle scuole italiane, c'è sicuramente la mancanza di spazi adeguati. Il ministro Bianchi, riferendosi al decreto 111 del 6 agosto, ha spiegato che si potrebbe inserire una norma nelle linee guida per togliere la mascherina in una classe dove sono tutti vaccinati: molte le polemiche per il rischio della variante delta e per eventuali problemi di privacy e bullismo ma la questione è ancora aperta. A prova di privacy, invece, la piattaforma che controllerà automaticamente la validità del Green pass a tutto il personale scolastico che, da quest'anno, ha l'obbligo della certificazione verde altrimenti non può entrare a scuola, risulta assente ingiustificato e alla quinta assenza resta a casa senza stipendio. Il ministro ha assicurato che tutti i docenti saranno in cattedra il 13 settembre, anche se ad oggi numerose province sono ancora alle prese con le graduatorie da cui convocare, ieri ha spiegato: avremo 58.735 mila posizioni a ruolo già assegnate, di cui 14194 sul sostegno. Restano però in piedi i disagi legati al trasporto pubblico che costringeranno, anche quest'anno, gli studenti delle superiori ad orari scaglionati, anche di un'ora e mezza o due, per evitare assembramenti.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:01

