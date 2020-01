A scuola niente mensa mille bimbi senza pranzo

Lorena Loiacono

In classe senza pranzo: gran brutto ritorno a scuola, ieri, per i bambini della Garbatella dove le mense hanno dato forfait. Niente pranzo né merenda, per mille bambini: tutti a digiuno per un problema organizzativo. Ieri sarebbe dovuto partire il nuovo appalto per le mense scolastiche, tanto criticato dai sindacati sul quale poi, a fine anno, è stato trovato un accordo con il Campidoglio. Ad infiammare la polemica nei mesi scorsi è stato il prezzo troppo basso per i singoli pasti, quasi 4 euro al giorno, da non garantire efficienza e tutela dei posti di lavoro. Una polemica tanto forte da aver previsto uno sciopero di due giorni, fissato per le due giornate di ieri e oggi, quindi alla ripresa delle lezioni. Ma, una volta trovato l'accordo, lo sciopero è sfumato. L'allarme sembrava quindi rientrato, per la serenità di famiglie e studenti, ma qualcosa ieri non è andato per il verso giusto. Visto che in alcune scuole del municipio 8 il pasto caldo è completamente saltato. Proprio come accade in un giornata di sciopero.

«Il servizio di mensa scolastica ha denunciato Amedeo Ciaccheri, il presidente del Municipio 8 - almeno nella metà dei plessi scolastici in particolare Damiano Sauli, Poggiali-Spizzichino e Carlo Alberto Dalla Chiesa, è andato completamente in tilt e quasi 1.000 bambini sono rimasti senza un pranzo caldo o addirittura senza nulla da mangiare». Alla Spizzichino, ad esempio, alcuni genitori hanno provato a portare a scuola il pasto o le merendine per i più piccoli e sul posto, data la tensione, sono intervenire anche alcune volanti della polizia. E intanto in municipio insorge l'opposizione: «Chiediamo una audizione urgente in commissione controllo e garanzia spiega Simone Foglio, consigliere della Lega in municipio - per capire come è potuto accadere. All'Amministrazione capitolina diciamo: almeno quando ci sono di mezzo i nostri figli, volete essere all'altezza del vostro compito?».

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

