A scuola di tecnologia Il futuro è tutto in 3D

Federica Piccini

A scuola di tecnologia, tra coding e design. Un laboratorio in quattro incontri per avvicinare bambini e ragazzi (8-13 anni) alla tecnologia non solo dal punto di vista di chi la utilizza, ma anche di chi la pensa e la crea. Per esplorare il mondo della tridimensionalità in modo divertente e creativo. Quattro sabato tech, per risvegliare la curiosità e la creatività dei nativi digitali, affrontando ogni volta una tematica tecnologica differente. Divisi in due fasce d'età (8-10 e 11-13 anni) e con attività ad hoc i mini ingegneri potranno sperimentare il coding, la robotica, l'elettronica e il design. Durante i workshop i ragazzi saranno protagonisti di un percorso alla scoperta della tridimensionalità, dal mondo fisico al mondo digitale, dal 2D al 3D e viceversa. Per metterlo in pratica, ci addentrerà nel crafting, la realizzazione di oggetti e personaggi tridimensionali con cartoncino, colla e materiali vari, nel design con la penna 3D, nella modellazione 3D digitale e nella realtà immersiva, ovvero la realtà aumentata e virtuale. E infine utilizzando una piattaforma creata dal team di ricerca e sviluppo di Codemotion Kids! i ragazzi potranno caricare i loro lavori digitali 3D nella piattaforma immersiva per poi esplorare le varie modalità di esperienze disponibili.

