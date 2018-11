A SCUOLA DI RIS

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoSbarca a Roma il nuovo liceo biomedico, dove studiare per diventare medico ma anche esperto del Ris tra lezioni di biologia, bioetica, robotica e informatica. Si tratta del Pio IX all'Aventino che, avviando la sperimentazione del ministero dell'istruzione, è il primo liceo nel Lazio ad avviare l'indirizzo biomedico fin dal primo anno.Il liceo prepara gli studenti per accedere alla facoltà di medicina ma non solo, anche per le diverse facoltà dell'area sanitaria come ingegneria medica, statistica medica, farmacia, biologia, chimica, infermieristica e scienze dell'alimentazione. Sabato mattina, nel primo open day, il Pio IX aprirà le porte ai ragazzi di terza media in vista delle iscrizioni per le superiori che partiranno il 7 gennaio prossimo. E l'approccio è decisamente pratico: «Per presentare l'attività dell'istituto interverranno gli esperti della Croce Rossa italiana spiega il dirigente scolastico Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio che mostreranno ai ragazzi le varie forme di salvataggio e di primo soccorso. Sono stati invitati anche gli esperti di un'azienda agricola biologica di Cerveteri, per mostrare ai giovani come si ottengono i prodotti biologici e il lavoro che c'è dietro, e i carabinieri del Ris per permettere agli studenti di entrare in contatto con le procedure utilizzate dai militari per analizzare i crimini e trovare le prove necessarie. Sarà anche inaugurato il laboratorio di robotica, con una parte ad hoc dedicata ai droni e allo sviluppo del pensiero computazionale».Alle attività del liceo biomedico collabora anche l'Università Cattolica del Sacro Cuore: il policlinico Gemelli, infatti, una volta al mese ospita i ragazzi nei suoi laboratori scientifici biochimici e, sempre una volta al mese, sono i ricercatori del Gemelli ad andare nel liceo per fare lezione ai ragazzi. In base ai dati forniti dal Pio IX, il 90% degli studenti del liceo biomedico supera i test di ingresso alle facoltà di medicina, dopo un anno dalla laurea in facoltà biomediche il 64% trova lavoro, dopo 5 anni la quota sale al 95%.riproduzione riservata ®