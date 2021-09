A SCUOLA DI GREEN PASS

Lorena Loiacono

Tutti in classe, scaglionati e con la mascherina. Il Green pass ha funzionato ma, in troppi casi, le classi sono ancora in attesa della maestra o del professore. Così ieri la scuola è tornata in presenza, per tutti al 100%. Circa 4 milioni di studenti sono tornati in aula, oggi tocca alle classi della Sardegna e domani a Campania, Liguria, Marche, Molise e Toscana.

PAROLA DI MINISTRO «Tornare a scuola ha assicurato il ministro all'istruzione Patrizio Bianchi, rivolgendosi agli alunni - significa trovare gli amici, gli ambienti e gli spazi della nostra vita, ma anche tornare dai nostri affetti che dureranno tutta la vita. È una grande emozione vedere i bambini in classe».

TUTTI PROMOSSI Non ci sono stati problemi per la piattaforma web che controlla, in automatico, la validità delle certificazioni verdi a tutto il personale scolastico. In un'ora, dalle 7 alle 8, risultavano verificati già 900mila Qr code e il tempo medio di controllo è stato di un secondo nel 95% dei casi. Scongiurato l'incubo del sistema in affanno, le lezioni sono iniziate regolarmente.

CACCIA AI PROF Nelle scuole intanto si cercano ancora i docenti. Le nomine sono state fatte ma mancano ancora decine di migliaia di supplenti annuali: «Per le cattedre spiega Mario Rusconi, presidente dell'Associazione presidi di Roma - molte scuole purtroppo sono ancora in attesa dei docenti titolari, si parte con i supplenti temporanei e ci vorranno 7-15 giorni per avere quelli annuali. Lo scorso anno abbiamo dovuto aspettare fino a marzo, quest'anno speriamo di poter risolvere molto prima».

LA PROTESTA «Vogliamo essere coinvolti nelle decisioni, il futuro è nostro»: così ieri hanno manifestato i ragazzi della Rete degli studenti medi con striscioni e cartelli, davanti al ministero dell'istruzione e in decine di diverse città da Firenze a Milano passando per Bari, Venezia e Perugia. E promettono di andare avanti nella lotta per un autunno che, sul fronte delle proteste, si preannuncia caldo.



