A School of Rock, Lillo fa il prof

Un insegnante di musica stravagante e visionario interpretato da Pasquale Lillo Petrolo - che trasforma una classe di ragazzi in una rock band di successo. Arriva al Sistina School of Rock, celebre musical che Andrew Lloyd Webber ha tratto dall'omonimo film di Richard Linklater del 2003.

Lo spettacolo sarà in scena con la regia e l'adattamento in italiano di Massimo Romeo Piparo. Il prestigioso titolo internazionale, per la prima volta in lingua non inglese, debutta in un allestimento tutto italiano, prodotto dalla PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina. Nei panni di Dewey Finn - il chitarrista irriverente che nel film aveva il volto di Jack Black - ci sarà per l'appunto Lillo (questa volta senza l'inseparabile Greg), pronto a debuttare nel suo primo musical. «Sono felice e molto emozionato per questa grande prova - ha spiegato - School of Rock fa parte di quei pochissimi film che rivedo ciclicamente. E poi Jack Black è esattamente il tipo di attore comico che tento di essere, molto fisico e con quella dose di infantilismo che io stesso amo tirar fuori tutte le volte che vado in scena».

Accanto a Lillo, un cast di venti performer e tre postazioni di band dal vivo, con quattordici giovani protagonisti tra gli 11 e i 14 anni, cresciuti tra i novanta allievi dell'Accademia Sistina. Il ruolo della preside Rosalie Mullins sarà interpretato da Vera Dragone, attrice di teatro e fiction al suo debutto nel musical.

«Ho fortemente voluto School of Rock - ha detto Piparo - La musica, come strumento di elevazione spirituale. È tutto qui il senso di questa meravigliosa storia dell'eterno Peter Pan che c'è in noi. Che non vuole crescere, per non dover affrontare il mondo tremendo dell'essere adulto».

