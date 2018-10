A San Siro il tango è interista

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO Ieri l'Inter ha celebrato il 3-2 nel derby d'andata dello scorso campionato, ad un anno esatto (era il 15 ottobre 2017) dalla tripletta rifilata al Milan di Mauro Icardi, con rigore decisivo al 90'. Attesissimo il duello del gol tra lo stesso capitano nerazzurro ed il bomber rossonero Gonzalo Higuain, che avrà una responsabilità storica non indifferente. Infatti, da quando esiste la serie A a girone unico (ovvero dalla stagione 1929-30), nessun argentino ha sinora mai fatto gol in campionato nelle stracittadine di Milano con la maglia del Diavolo. Andando a spulciare nei tabellini passati, troviamo reti con i colori albicelesti in un'unica partita di Coppa Italia, datata 15 giugno 1958: il Milan si impose sull'Inter per 3-2 ed andarono a bersaglio per i rossoneri Cucchiaroni (nato a Posadas, nel nord-ovest del Paese) e Grillo (originario della capitale Buenos Aires).Curiosamente, alcuni argentini che hanno militato in entrambi i club, hanno segnato nei derby solo con la maglia dell'Inter e contro il Milan. Due esempi lampanti sono quelli di Antonio Valentin Angelillo (un centro nel 1958 ed uno nel 1960) e di Hernan Crespo, tra i protagonisti di un clamoroso 3-4 per i nerazzurri del 28 ottobre 2006. Il Pipita, nei suoi due anni alla Juventus, a proposito di derby, ha gonfiato tre volte la rete del Torino nelle due stracittadine della Mole del 2016-17, restando all'asciutto nell'ultimo campionato.Diversissimo invece, in maglia Inter, il rapporto tra giocatori argentini e reti nei derby. Solo dal 2000 ad oggi sono stati 17, con Diego Milito leader di questa mini-classifica con 6 gol, davanti ai 4 di Mauro Icardi, ai 3 di Cruz ed alle marcature singole di Rodrigo Palacio, Ezequiel Schelotto, Walter Samuel ed Hernan Crespo. Higuain cercherà domenica a San Siro di dare un po' di tango anche ai derby del Milan.riproduzione riservata ®