A SAN PAOLO

Delle tante storie che aleggiano nella giornata di voto c'è quella avvenuta nel seggio elettorale di San Paolo: un'elettrice si è presentata in abito da sposa. «In lizza per la presidenza del municipio c'è un mio caro amico - ha spiegato Sabrina, 28 anni - e non potevo tradirlo. In chiesa dovevo stare alle 11, mi sono sbrigata per dare a lui la preferenza prima di dire sì a mio marito».Tra lo stupore dei presenti e le foto di rito la sposina è scappata a tutto gas verso l'Eur, dove l'attendeva il suo futuro consorte. Altra chicca viene da Fidene: qui un elettore ha voluto a tutti i costi entrare col cane in cabina. Il motivo? «Ha diritto al voto anche lui - ha spiegato il padrone al presidente di seggio, incredulo come mai - questo non è solo un cane, è un membro della famiglia e anche lui ha diritto a scegliere il suo rappresentante». Fortunatamente non sono stati registrati casi di foto alle schede elettorali: tutti i cittadini hanno rispetto la regola di spegnere il cellulare in cabina. O almeno di silenziarlo bene..