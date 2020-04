A Roma solo 22 nuovi casi: «Mai così bassi»

Un calo dei contagi sempre più incisivo a Roma e nel Lazio. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati accertati solo 22 nuovi casi di positività al coronavirus nella Capitale (87 in tutta la Regione): si tratta del dato più basso dell'ultimo mese. Dati confortanti anche per quanto riguarda i guariti, 47 nell'ultimo giorno. Un solo nuovo decesso rispetto alla giornata precedente: si tratta di un 69enne della provincia di Rieti. I ricoverati attualmente sono 1370, oltre a 185 pazienti in terapia intensiva e 2766 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza, i deceduti sono 341 e i guariti 1093. Il vero fronte della lotta al Covid-19 nel Lazio è però quello delle Rsa e proprio la Regione, che sta eseguendo controlli a tappeto su tutto il territorio, ammette che la battaglia è solo all'inizio: «Il piano di controllo sta andando bene, ma non possiamo abbassare la guardia». Lo conferma anche la situazione di Campagnano, diventata zona rossa' dopo l'accertamento di almeno 60 contagi in un centro di riabilitazione. Scoperte due case di riposo abusive a Fiuggi, che saranno chiuse. Preoccupa l'incidenza del contagio anche ai Castelli Romani, per le criticità della casa di cura San Raffaele a Rocca di Papa, di cui si valuta il commissariamento.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 05:01

