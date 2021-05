A Roma, l'usura sta cambiando le regole d'ingaggio: punta a quelle strutture che, chiuse per mesi a causa delle norme anti-Covid, ora annaspano. Palestre, piscine, circoli sportivi ma anche asili nido privati. In base alle stime dell'Ambulatorio antiusura di Confcommercio Roma, per 1 impresa su 5 il fenomeno è diffuso, 4 imprese su 10 avvertono al pressione della criminalità e un'attività su tre sta valutando di chiudere per sempre. «Il 40% di questo sistema è a rischio indebitamento denuncia Luigia Ciatti, presidente dell'Ambulatorio antiusura - e soprattutto di usura. Il fenomeno va combattuto ora che le sirene dei prestiti facili ammaliano i malcapitati esistono fondi regionali e statali legali, come quelli che gestiamo noi. Ricordiamoci che una struttura come queste, che cade nelle mani degli usurai, comporta la nascita di nuovi asset economici per la criminalità e la possibilità di ripulire il denaro sporco». Secondo i dati di Anif, l'Associazione nazionale impianti sport & fitness, si può stimare la chiusura del 10% dei circoli sportivi e la perdita del 15% di posti di lavoro.(L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 05:01

