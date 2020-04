A Roma in 24 ore 37 nuovi contagi

Sono 37 le persone positive registrate ieri a Roma. Sei le vittime: si tratta di tre donne di 87, 78 e 74 anni e di un uomo di 93, più una donna di 91 anni e un uomo di 72 anni, entrambi con patologie pregresse, al Policlinico Tor Vergata. Allargando a tutta la provincia il dato dei nuovi casi sale a 76 di cui 33 legati al distretto della Asl Roma 6 e in particolare 22 alla clinica Villa dei Pini di Anzio. Proprio in questa zona è previsto per oggi l'ampliamento della Rsa Covid pubblica di Genzano.

LE ALTRE PROVINCE Pochi i casi nel resto della Regione con il totale complessivo che arriva a 83. A Viterbo un solo nuovo positivo e un decesso, una donna di 90 anni. A Rieti nessun decesso e 3 nuovi casi positivi, a Latina nessun positivo e un decesso, una donna di 77 anni con precedenti patologie. Infine a Frosinone 3 nuovi casi positivi e nessun decesso.

UNIVERSITÀ PONTIFICIA Dopo la somministrazione dei tamponi a tutti i 280 ospiti dell'Università Pontificia Salesiana, la Asl 1 di Roma comunica che: «all'interno di una palazzina isolata dell'Università Pontificia sono presenti 22 nuove persone positive. Per un totale di 39 pazienti positivi». (S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 05:01

