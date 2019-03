A Roma il Blind Pig nel giro di un anno è diventato un punto di riferimento per gli amanti del bere miscelato. I titolari sono i barman Mattia Ria ed Egidio Fidanza insieme ai ragazzi del Barley Wine, celebre birreria del quartiere tuscolano. Il locale è dominato da un balcone imponente, lunghissimo, con 15 sedute. La cocktail list, disegnata dal grafico Alessandro Alimonti, riporta solo i drink originali, come i richiestissimi Volare con gin infuso in malva e violetta, limone, acqua di cetriolo e sciroppo di lemongrass servito in coppetta e Poco prima di Cynar con Aperol, Cynar, pompelmo rosa, prosecco e top di soda ai frutti rossi e zenzero in tumbler alto. Ovviamente, si possono richiedere anche tutti i classici che sono personalizzabili a piacimento con i 450 distillati della bottigliera. (N.Cav.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA